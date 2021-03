Slovenski odbojkarji bodo srebro branili septembra

Ljubljana, 4. marca - Z Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) so sporočili, da bo evropsko prvenstvo za moške na Poljskem, Finskem in Češkem ter v Estoniji na sporedu med 1. in 19. septembrom. Krovna evropska organizacija je danes razkrila tudi mesta, ki bodo gostila najboljše odbojkarje na stari celini, je zapisala Odbojkarska zveza Slovenije (OZS).