Janšev tvit razburil tri urednike Nove revije

Ljubljana, 4. marca - Premier Janez Janša je na Twitterju v torek pojav in pomen Nova24TV v slovenskem TV prostoru primerjal z nastankom Nove revije na začetku Slovenske pomladi. Odzvali so se trije izmed glavnih in odgovornih urednikov Nove revije ter zavrnili "lažnivo in manipulantsko primerjavo Nove revije z Novo24TV, kakršno si je dovolil Janša".