Banka Slovenije: Epidemija spremenila gibanja v kartičnih plačilnih sistemih

Ljubljana, 4. marca - V plačilnih sistemih v Sloveniji je bilo lani poravnanih več kot 240 milijonov plačil v skupni vrednosti nekaj manj kot 549 milijard evrov. Ob epidemiji so bila gibanja drugačna predvsem v kartičnih plačilnih sistemih, kjer sta se vrednost in število transakcij znižala za približno desetino, so sporočili iz Banke Slovenije.