WHO opozarja na ponovno naraščanje okužb v Evropi

Koebenhavn, 4. marca - Več kot polovica evropskih držav je v minulem tednu beležila porast števila novih okužb z novim koronavirusom, so danes opozorili v evropskem uradu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in države pozvali, naj namenijo več pozornosti novim različicam virusa. Obetajoče upočasnjevanje širjenja okužb se je tako po šestih tednih končalo.