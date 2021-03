V Jasni bodo delili še zadnje veleslalomske vstopnice za finale sezone

Ljubljana, 4. marca - V Jasni na Slovaškem bosta v soboto in nedeljo na sporedu veleslalom in slalom za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Sobotni veleslalom bo zadnji ženski veleslalom pred finalom sezone v švicarskem Lenzerheideju. V Jasni bodo za Slovenijo nastopile Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik in Andreja Slokar.