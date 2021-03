S ponedeljkom se v dveh regijah odpirajo terase gostinskih lokalov

Ljubljana, 4. marca - S ponedeljkom bodo v posavski in jugovzhodni regiji gostinski lokali lahko odprli terase in vrtove. Gre za enotedensko testno obdobje, v katerem bodo lahko gostinci stregli med 6. in 19. uro. Če bodo okužbe v omenjenih regijah v tem tednu narasle, bo vlada lokale znova zaprla, svari gospodarski minister Zdravko Počivalšek.