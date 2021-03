Službena vozila 185 uslužbencem vladnih služb in ministrstev, stanovanja pa 1634

Ljubljana, 6. marca - Od 16. marca do 1. novembra lani je službena vozila za zasebne namene uporabljalo 185 uslužbencev in funkcionarjev vladnih služb ter ministrstev in organov v sestavi. 16. marca je imelo službeno stanovanje v najemu 1634 javnih uslužbencev, funkcionarjev in uslužbencev na položaju, 1. novembra pa dva manj, je razvidno iz podatkov vlade.