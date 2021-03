Edna O'Brien bo prejela visoko francosko odlikovanje umetnosti in literature

Pariz, 5. marca - Irska pisateljica Edna O'Brien (90) bo v nedeljo prejela visoko francosko državno odlikovanje, znak komturja v umetnosti in humanistiki, je pisal britanski The Guardian. Odlikovanje od leta 1957 podeljujejo posameznikom, ki so s svojim delom ključno zaznamovali umetniško ali literarno krajino.