Na fakulteti za družbene vede za zagotovitev financiranja STA

Ljubljana, 4. marca - Člani katedre za novinarstvo in Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na ljubljanski fakulteti za družbene vede pozivajo vlado, da nemudoma zagotovi financiranje za nemoteno izvajanje javne službe STA. DZ pa naj v nasprotnem primeru sprejme ustrezne ukrepe in prepreči škodljivo ravnanje vlade, so navedli.