Ljubljana, 24. marca - Po mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, bodo v četrtek znova v središču ženske, tokrat tiste, ki so matere. V Sloveniji so med ženskami, starejšimi od 19 let, mame tri od štirih, so pred materinskim dnevom, 25. marcem, za STA navedli na državnem statističnem uradu.