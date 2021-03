Število primerov angleške različice eksponentno raste, z njo precej obremenjena obalno-kraška regija

Ljubljana, 4. marca - Pri nas so doslej potrdili 83 primerov angleške, sedem nigerijske in dva primera južnoafriške različice koronavirusa, je predstavila direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) Tjaša Žohar Čretnik. Opozorila je, da število primerov angleške različice eksponentno raste, z njo je precej obremenjena obalno-kraška regija.