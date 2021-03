S ponedeljkom se v dveh regijah odpirajo terase gostinskih lokalov

Ljubljana, 4. marca - S ponedeljkom bodo v posavski in jugovzhodni regiji gostinski lokali lahko odprli terase in vrtove, je na družbenem omrežju Twitter zapisal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. Gostinci bodo lahko na terasah stregli med 6. in 19. uro. Če bodo okužbe zaradi tega narasle, bo ponujanje gostinskih storitev na terasah v rumeni fazi prepovedano.