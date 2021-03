Evropske borze dopoldne v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 4. marca - Osrednji indeksi evropskih borz so se v dopoldanskem delu današnjega trgovanja obarvali rdeče. Razpoloženje vlagateljev so po navedbah analitikov pokvarili padci indeksov na azijskih borzah, kjer je prisoten strah pred inflacijo in posledičnim zviševanjem obrestnih mer, piše francoska tiskovna agencija AFP.