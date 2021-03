Koalicija in opozicija glede načrta za okrevanje in odpornost ostajata vsaksebi

Ljubljana, 4. marca - DZ na izredni seji razpravlja o nacionalnem načrtu za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje sredstev iz instrumenta za okrevanje EU po koronski krizi. Koalicija in opozicija se strinjata, da so evropska sredstva, ki bodo na razpolago, velika priložnost za državo, vsaksebi pa ostajata glede vsebine samega načrta.