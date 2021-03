Pogrešano planinko mrtvo našli pod Begunjščico

Radovljica, 4. marca - Gorska policijska enota in radovljiški gorski reševalci so danes nadaljevali ponoči prekinjeno iskalno akcijo za pogrešano planinko. Planinko so s pomočjo policijskega helikopterja okoli 9. ure našli mrtvo v grapi okoli 300 metrov pod vrhom Begunjščice.

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, je glede na zbrana obvestila planinka, ki je sicer uporabljala dereze, padla po grebenu pri vračanju z vrha gore po južnem pobočju Begunjščice. 55-letno planinko so pogrešili in začeli iskati v sredo pozno popoldan, ko so njen avto našli v Dragi, od koder se je zjutraj sama odpravila proti Begunjščici.

Policisti ob tej priložnosti znova pozivajo k previdnosti v gorah. "Razmere so po območjih zelo različne in ponekod tudi še vedno zelo nevarne. Četudi je nevarnost proženja snežnih plazov manjša kot v preteklih tednih, se sedaj pojavljajo druge nevarnosti in predvsem zelo spolzek teren," je opozoril predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos.