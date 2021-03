V sredo potrdili 1019 okužb z novim koronavirusom, umrli štirje bolniki s covidom-19

Ljubljana, 4. marca - V sredo so ob opravljenih 5822 PCR testih potrdili 1019 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je po vladnih podatkih 17,5 odstotka. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 511 bolnikov, kar je pet manj kot dan prej. 86 bolnikov pa potrebuje intenzivno nego, kar so štirje več kot dan prej. Umrli so še štirje bolniki s covidom-19.