Zoran Zupančič: Tudi naša ekipna kolajna bi morala biti zlata

pogovarjala se je Zala Zaletel

Ljubljana, 4. marca - Zoran Zupančič, glavni trener ženske reprezentance v smučarskih skokih, ki se je s svetovnega prvenstva vrnila kar s tremi kolajnami, je glavni tvorec uspehov zadnjih let. Kot pravi, so njegove varovanke šok po pozitivnem koronskem testu dobro prebrodile in odlično opravile nastope na SP. Sam meni, da bi morala biti tudi ekipna kolajna zlata.