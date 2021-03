Kultprotur v petek s spletnim dogodkom ob dnevu žena Vražje ženske Radgone

Gornja Radgona, 4. marca - Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona - Kultprotur v petek, 5. marca, ob 18.00 na svoji Facebook strani pripravlja spletni dogodek ob dnevu žena Vražje ženske Radgone. Na sporedu sta performans Ženska in njen položaj ob vokalu šansonjerke Vite Mavrič in odprtje razstave Izbor nagrajenih fotografij Štefi P. Borko.