Nemški Merck lani okrepil dobiček

Darmstadt, 4. marca - Nemški farmacevtski in kemični koncern Merck je v letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, povečal prihodke in dobiček. Na roko mu je šlo veliko povpraševanje po izdelkih in storitvah za izdelavo zdravil ter po laboratorijski opremi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Letošnje leto naj bi bilo še boljše.