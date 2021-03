Azijske borze s padci

Tokio, 4. marca - Po zelo pozitivnem sredinem trgovanju so na azijskih borzah danes sledili padci. Vlagatelji so unovčevali dobičke, hkrati pa sledili newyorškemu Wall Streetu, kjer so se v sredo vlagatelji s prodajo delnic odzvali na krepitev donosov državnih obveznic in manj ugodne ekonomske podatke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.