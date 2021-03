Celjskim rokometašem odpadla tekma z Aalborgom

Celje, 3. marca - Rokometaši Celja Pivovarne Laško bi morali v četrtek v Aalborgu odigrati zadnjo tekmo rednega dela lige prvakov, ki pa je zaradi novih koronavirusnih okužb v danskem taboru odpovedana, so v sredo zvečer sporočili Celjani. Čeprav so bili že na Danskem, kamor so pripotovali neposredno iz Nemčije, so tik pred zdajci ostali brez tekme.