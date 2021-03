Newyorške borze končale v rdeče, Nasdaq izgubil 2,7 odstotka

New York, 3. marca - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem, na kar so vplivale naraščajoče obrestne mere na ameriškem trgu obveznic in presenetljivo šibki podatki z domačega trga dela, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Dow Jones je tako izgubil 0,39 odstotka, S&P 500 1,31 odstotka, največ pa Nasdaq, ki je izgubil 2,7 odstotka.