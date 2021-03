Lanišek, Pavlovčič, Peter in Cene Prevc v boj na veliki napravi

Oberstdorf, 3. marca - Smučarski skakalci so danes na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu po premoru opravili prve treninge na veliki skakalnici, na kateri jih čakata še dve tekmi. Po treningih je glavni trener slovenske vrste izbral četverico, ki bo nastopila v kvalifikacijah. Poleg Anžeta Laniška in Bora Pavlovčiča sta si mesto v ekipi priborila še Peter in Cene Prevc.