Dnevnik o Evropski ljudski stranki (4. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Aleš Gaube v komentarju Za Fideszom ne bodo točili solz, piše o tem, da je odhod madžarskega Fidesza iz največje poslanske skupine v evropskem parlamentu za EPP olajšanje. Stranka je namreč s Fideszovo politiko nespoštovanja vladavine prava in prezirom do temeljnih vrednot EU izgubila preveč časa, energije in ugleda.