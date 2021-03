Ljubljana, 3. marca - Nogometaši Atalante, pri katerih je Josip Iličić začel v prvi postavi, so v 25. krogu italijanske lige premagali Crotone s 5:1. Genoa Mihe Zajca je gostila Sampdorio in igrala 1:1, z enakim izidom pa se je končal tudi boj drugouvrščenega Milana in Udineseja.