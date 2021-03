Ljubljana, 3. marca - Povratni tekmi osmine finala 1. DOL za ženske nista dali novega četrtfinalista. Ankaran se je Formisu oddolžil za poraz v Hočah in zmagal s 3:1, za presenečenje pa so poskrbele igralke Ljutomerja, ki so bile v Kopru s 3:1 boljše od Luke Koper.