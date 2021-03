Med Drago in Begunjščico pogrešana 55-letna planinka

Kranj, 3. marca - Od popoldneva pogrešajo 55-letno planinko Nušo Jerman, ki se je zjutraj sama odpravila iz Drage, kjer je pustila avto, proti Roblekovemu domu in verjetno tudi Begunjščici. Na območju med Drago in Begunjščico jo iščejo radovljiški gorski reševalci, gorska policijska enota in policijski helikopter. Policija prosi za informacije vse, ki so jo videli.