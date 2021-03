Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o veliki pošiljki cepiv proti covidu-19, ki bodo v marcu prispele v Slovenijo, načrtovani večji akciji cepljenja državljanov in potrditvi nigerijskega seva novega koronavirusa v državi. Poročale so tudi o Twitter konfliktu slovenskega premierja Janše z evropskim poslancem Guyem Verhofstadtom.