Predlog zakona za višje nadomestilo staršev otrok s posebnimi potrebami vložili v državni zbor

Ljubljana, 3. marca - Koalicijski poslanci so danes v DZ vložili predlog spremembe zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, s katerim predlagajo uskladitev nadomestila za izgubljeni dohodek staršev otrok s posebnimi potrebami z bruto minimalno plačo. Po predlogu naj bi višje nadomestilo prejemali od 1. julija, so sporočili iz NSi.