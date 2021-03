V Louvre se po 40 letih vrača ukradeni renesančni oklep

Pariz, 4. marca - Iz pariškega muzeja Louvre so sporočili, da je policija v neki zasebni družinski zbirki v kraju Bordeaux odkrila oklep in čelado iz obdobja renesanse, ki sta bila iz muzeja ukradena pred štirimi desetletji v nepojasnjenih okoliščinah. Policija je oklep in čelado, prevlečena s srebrom in zlatom, identificirala na podlagi seznama ukradenih umetnin.