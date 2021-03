DZ razširil naloge angleškega servisa STA s poročanjem o prostovoljstvu in nevladnih organizacijah

Ljubljana, 3. marca - Poslanci so z 48 glasovi za in 38 proti sprejeli novelo zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA), ki širi naloge angleškega servisa STA s poročanjem o prostovoljstvu in nevladnih organizacijah. S spremembo so predlagatelji Levica, LMŠ, SD in SAB uspeli v drugo, v prvem poskusu predlog namreč ni naletel na podporo parlamentarnega odbora.