4. marec - svetovni dan inženirstva

Ljubljana, 4. marca - Danes je svetovni dan inženirstva. Dan, ki je namenjen izpostavljanju dosežkov inženirjev in izboljšanju zavedanja, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega razvoja, bo v Sloveniji letos namenjen predstavitvi rešitev za sobivanje s potresom in drugimi naravnimi nesrečami.