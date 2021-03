Do aprila dopolnjen osnutek pomorskega plana

Ljubljana, 6. marca - V okviru javne razprave o osnutku Pomorskega prostorskega plana Slovenije je ministrstvo za okolje prejelo pripombe in predloge tako fizičnih oseb kot gospodarskih družb in lokalne skupnosti, poleg tega so potekala usklajevanja z drugimi pristojnimi ministrstvi in državnimi službami. Do 1. aprila pa bo ministrstvo objavilo dopolnjen osnutek plana.