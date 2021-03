Mariborska občina v postopek razlastitve zaradi podrtije v Magdalenskem parku

Maribor, 6. marca - Mariborski mestni svetniki so na dopisni seji ta teden soglašali s predlogom župana Saše Arsenoviča in njegove ekipe, da se sproži postopek razlastitve na zemljišču na robu Magdalenskega parka. Tam že vrsto let stoji podrtija, ki kazi podobo nedavno obnovljenega parka, občina pa z lastnikom ne uspe doseči dogovora o odkupu.