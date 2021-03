Ljubljanska borza: Krka potisnila indeks navzgor

Ljubljana, 3. marca - Po torkovem premoru so indeksi na Ljubljanski borzi danes nadaljevali rast. Indeks SBI TOP se je zvišal za 0,55 odstotka, največ pa so k tej rasti prispevale delnice Krke, ki so se podražile za 1,71 odstotka. Po teh so vlagatelji tudi največ povpraševali in k 1,96 milijona evrov sklenjenih poslov so prispevale 900.000 evrov.