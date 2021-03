Ob neugodnih podatkih o zaposlovanju newyorške borze začele zadržano

New York, 3. marca - Zasebni delodajalci so v ZDA februarja neto odprli 117.000 delovnih mest, kaže raziskava podjetja ADP. To je manj od pričakovanj analitikov in znak, da bi lahko poročilo o brezposelnosti v petek izpadlo precej neugodno. Newyorške borze so trgovalni dan začele zadržano.