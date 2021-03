McKennie dokončno Juventusov

Torino, 3. marca - Italijanski nogometni prvak Juventus je od nemškega prvoligaša Schalkeja dokončno odkupil ameriškega vezista Westona McKennieja. Dvaindvajsetletnika so Nemci v Torino posodili lani poleti, zdaj pa so pri črno-belih potrdili, da so ga odkupili za 18,5 milijona evrov. Vsota lahko sicer naraste še za 6,5 milijona.