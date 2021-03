V SD vlado pozivajo k spremembi osnutka načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 3. marca - Vladni osnutek načrta za okrevanje in odpornost je pomanjkljiv, v več delih pa tudi napačno zastavljen, opozarjajo v SD. Vlado pozivajo, naj prisluhne predlogom, ki so jih pripravili skupaj z LMŠ, Levico in SAB. Učinkovito črpanje teh dodatnih sredstev bo namreč za prihodnost Slovenije po njihovih besedah izjemnega pomena.