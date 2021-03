Na okrogli mizi o šolanju v spomladanskem valu epidemije covida-19

Ljubljana, 3. marca - Raziskovalci, ki so preučevali različne vidike vzgoje in izobraževanja v času epidemije covida-19, so ugotovitve predstavili na okrogli mizi zveze društev pedagoških delavcev. Raziskave so hkrati razgalile že pred epidemijo obstoječe razpoke našega sistema izobraževanja, zdaj pa se zdi, kot da smo brez šolskega ministrstva, so opozorili.