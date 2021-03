Za mesto direktorja Slovenske filharmonije se potegujejo trije kandidati

Ljubljana, 3. marca - Na razpis za direktorja Slovenske filharmonije (SF) so se prijavili trije kandidati. Na ministrstvu za kulturo so za STA zapisali, da je postopek izbire v teku, odločitev pa bo znana najkasneje do konca aprila. Ministrstvo je razpis objavilo 5. februarja, iztekel se je 19. februarja. Trenutno je v.d. direktorja SF Matej Šarc.