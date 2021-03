Iz zvonika cerkve v središču Kranja odzvanjajo sakralne in posvetne melodije

Kranj, 3. marca - V zvoniku cerkve sv. Kancijana in tovarišev mučencev v središču Kranja od letošnjega kulturnega praznika dalje vsak dan odzvanjajo sakralne in posvetne melodije, ki jih ustvarja deset malih bronastih zvonov. Takšna melodična zvonovja so pogosta v Srednji in Zahodni Evropi, v Sloveniji pa postavitve s toliko toni oziroma zvonovi še ni bilo.