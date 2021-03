T-2 toži Telekom Slovenije zaradi cen veleprodajnih storitev

Ljubljana, 3. marca - Družba T-2 je tožbo proti Telekomu Slovenije vložila zaradi domnevno protipravnih ravnanj slednjega pri ponujanju veleprodajnih storitev, so danes pojasnili v T-2. "S tožbo T-2 uveljavlja škodo zaradi previsokega zaračunavanja veleprodajnih storitev in posledično izgubljenega dobička zaradi nedoseganja rasti števila naročnikov," so navedli.