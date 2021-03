Enoletne lekcije covida-19: Vzrok za hujši potek covida-19 še ni popolnoma znan

Ljubljana, 5. marca - Obstaja več dejavnikov, ki vplivajo na to, kako bo pri posamezniku potekal covid-19, kot so starost, pridružene bolezni, moški spol, nosečnost in debelost. A vzrok za to, da na umetnem predihavanju pristanejo tudi sicer zdravi 35-letniki, nekateri 90-letniki pa ga prebolijo z minimalnimi simptomi, ni popolnoma jasen, pravi infektolog Janez Tomažič.