V Obsotelju in na Kozjanskem končan projekt kolesarskega in konjeniškega turizma

Šmarje pri Jelšah, 7. marca - Razvojna agencija Sotla je končala izvedbo projekta krepitve kolesarskega in konjeniškega turizma Ride&Bike II v Obsotelju in na Kozjanskem, ki se je začel septembra 2018. V okviru projekta so pridobili številne novosti, tudi tri interpretacijske točke, in sicer po eno v Rogaški Slatini, Kozjem in na območju Rudnice v občini Podčetrtek.