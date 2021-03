Smučarska zveza Slovenije in LTO Rogla-Zreče sklenila strateško sodelovanje

Zreče, 3. marca - V podporo svetovnemu prvenstvu v alpskem deskanju na snegu, ki je v začetku tedna potekalo na Rogli in ostalim svetovno odmevnim športnim dogodkom, sta Smučarska zveza Slovenije in lokalna turistična organizacija, LTO Rogla-Zreče, GIZ, podpisala sporazum o dolgoročnem sodelovanju, so danes sporočili iz smučarske zveze.