Nekatere covidne bolnišnice se postopno že zapirajo

Ptuj/Kranj/Brežice/Trbovlje/Izola, 3. marca - Ko se bo število hospitaliziranih s covidom-19 v državi znižalo pod 500, nekatere bolnišnice ne bodo več covidne in bodo začele izvajati redni program, covidne bolnike pa bodo prevzele druge. V Brežicah so ob upadanju hospitalizacij že prenehali sprejemati covidne bolnike, drugod to načrtujejo v kratkem.