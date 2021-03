Carolina in Tampa izenačeni na drugem mestu lige NHL

New York, 3. marca - V severnoameriški hokejski ligi NHL se obeta ogorčen boj za najboljše pozicije po rednem delu letošnjega prvenstva. Na drugem mestu razpredelnice sta v točkah, obe sta zbrali 31 točk, izenačeni ekipi Tampa Bay Lightning in Carolina Hurricanes. Floridčani so slavili v gosteh pri Dallas Stars z 2:0, Carolina pa je s 4:2 ugnala Nashville Predators.