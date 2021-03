Atlanta zaustavila Miamijev zmagoviti niz

Miami, 3. marca - Zmagoviti niz košarkarjev Miami Heat v severnoameriški ligi NBA se je ponoči zaustavil. Ekipa Atlanta Hawks je v gosteh, ob debiju začasnega trenerja na klopi Atlante Nata McMillana, ugnala Miami s 94:80. Slovenski as Goran Dragić je ob porazu Miamija igral 30 minut in prispeval 14 točk, tri skoke in štiri podaje.