Torino, 2. marca - Danes bi morali nogometaši v Italiji igrati dve tekmi 25. kroga, a so le eno. Juventus je v drugem polčasu strl odpor Spezie in zmagal s 3:0. V Rimu pa tekme med Laziem in Torinom ni bilo, ker gostujoča ekipa zaradi predpisane karantene ni prišla v prestolnico.