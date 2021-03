Torino ni šel v Rim, Lazio čakal tekmece na stadionu

Rim, 2. marca - V italijanski nogometni ligi se obeta nov zaplet, podoben tistemu s tekme med Juventusom in Napolijem, ki so jo sprva za zeleno mizo registrirali z zmago stare dame, a so ji pozneje točke odvzeli. Zdaj sta akterja mestni tekmec Juventusa Torino in Lazio, ki bi morala danes igrati tekmo 25. kroga, a dvoboja ne bo.